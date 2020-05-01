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Нина Кирсо, исполнительница из Украины и солистка музыкального коллектива «Фристайл», скончалась в украинском городе Полтава. На момент смерти ей было 56 лет.

Эту трагическую новость на своей страничке в соцсети «Инстаграм» опубликовал Сергей Кузнецов, участник группы. В ней музыкант отметил, что певица умерла после тяжелого заболевания. Он добавил, что ее композиции знали и слушали не только в странах СНГ, но во многих других государствах мира.

Около двух лет назад звезду обнаружили в ее доме без сознания. Врачи отметили, что Кирсо перенесла инсульт, после чего впала в кому. Что касается группы «Фристайл», то она была основана около 32 лет назад. Все это время певица оставалась ее вокалисткой.

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