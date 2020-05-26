читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Государственный Фонд развития промышленности собирается выделить компании “Рулевые системы” из Тольятти финансирование на новый проект.

Деньги, как отмечается, будут выделены в виде беспроцентного кредита. Всего требуется 252,8 миллиона рублей, но фонд выделит только 192 миллиона рублей.

Благодаря этому проекту компания сможет наладить выпуск реечных планок для платформы CMF-B-LS от Renault Nissan. Эта платформа является модификацией CMF-B, которую упростили и будут использовать для автомобилей, предназначенных для продажи в развивающихся странах.

Отмечается, что на данный момент в России автомобили на платформе CMF-B-LS пока что не выпускают. Но в будущем на ней планируют создать несколько моделей “АвтоВАЗа”, в том числе и LADA Granta следующего поколения. Эту модель собираются выпустить через три года. Также через два года планируется выпуск нового поколения LADA Niva 3.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Алтайском крае на федеральной трассе взорвалась «Газель»

На одном из участков федеральной автодороги А-322 в Алтайском крае произошел взрыв… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Сети были опубликованы изображения нового кроссовера от LADA

“АвтоВАЗ” до 2028 года должен выпустить два новых кроссовера, и специалисты портала… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 26 мая – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 26 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский, 26 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 26 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Королев, 26 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск, 26 мая – пасмурно, до 16 °C | Армавир, 26 мая – небольшой дождь, до 19 °C |