Государственный Фонд развития промышленности собирается выделить компании “Рулевые системы” из Тольятти финансирование на новый проект.

Деньги, как отмечается, будут выделены в виде беспроцентного кредита. Всего требуется 252,8 миллиона рублей, но фонд выделит только 192 миллиона рублей.

Благодаря этому проекту компания сможет наладить выпуск реечных планок для платформы CMF-B-LS от Renault Nissan. Эта платформа является модификацией CMF-B, которую упростили и будут использовать для автомобилей, предназначенных для продажи в развивающихся странах.

Отмечается, что на данный момент в России автомобили на платформе CMF-B-LS пока что не выпускают. Но в будущем на ней планируют создать несколько моделей “АвтоВАЗа”, в том числе и LADA Granta следующего поколения. Эту модель собираются выпустить через три года. Также через два года планируется выпуск нового поколения LADA Niva 3.