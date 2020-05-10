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В Великобритании на продажу выставлен «замок», в котором снимались некоторые эпизоды фильмов о Гарри Поттере. Особняк играл роль магической школы Хогвартс.

Площадь здания составляет 210 квадратных метров. Оно расположено неподалеку от столицы Великобритании, в городе Буши. В нем имеются сразу 4 спальни и 2 зала для проведения конференций. Дом продается за 1 миллион 350 тысяч долларов (около 101 миллиона рублей).

Особняк является частью элитного жилого комплекса Royal Connaught Park, который включает в себя огромную столовую – она наверняка известна многим фанатам картин о юном волшебнике, так как ее использовали в качестве Большого зала школы магии и волшебства. Правда, лишь в первых трех частях.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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