В Великобритании на продажу выставлен «замок», в котором снимались некоторые эпизоды фильмов о Гарри Поттере. Особняк играл роль магической школы Хогвартс.

Площадь здания составляет 210 квадратных метров. Оно расположено неподалеку от столицы Великобритании, в городе Буши. В нем имеются сразу 4 спальни и 2 зала для проведения конференций. Дом продается за 1 миллион 350 тысяч долларов (около 101 миллиона рублей).

Особняк является частью элитного жилого комплекса Royal Connaught Park, который включает в себя огромную столовую – она наверняка известна многим фанатам картин о юном волшебнике, так как ее использовали в качестве Большого зала школы магии и волшебства. Правда, лишь в первых трех частях.