Ким Кардашьян, американская предпринимательница, разместила в соцсети Twitter, новый фотоснимок, который оказался настолько отфотошопленным, что 39-летняя модель стала выглядеть моложе своего 10-летнего племянника.

На размещенной фотографии знаменитость позирует рядом с Мэйсоном Дисиком, сыном своей старшей сестры Кортни. Первые несколько секунд снимок кажется обычным, но затем приходит понимание, что с ним что-то не то, так как звезда имеет слишком молодой и неестественный вид. Многие сразу же обвинили ее в использовании фоторедактора.

Как оказалось, Кардашьян действительно воспользовалась фотошопом, так как если приблизить фотоснимок, то можно заметить смазанные пиксели. К тому же ретуши подверглась не только модель, но и ребенок. Впрочем, поклонникам бизнес-леди к такому не привыкать, так как Ким часто размещает отредактированные фото.