читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ким Кардашьян, американская предпринимательница, разместила в соцсети Twitter, новый фотоснимок, который оказался настолько отфотошопленным, что 39-летняя модель стала выглядеть моложе своего 10-летнего племянника.

На размещенной фотографии знаменитость позирует рядом с Мэйсоном Дисиком, сыном своей старшей сестры Кортни. Первые несколько секунд снимок кажется обычным, но затем приходит понимание, что с ним что-то не то, так как звезда имеет слишком молодой и неестественный вид. Многие сразу же обвинили ее в использовании фоторедактора.

Как оказалось, Кардашьян действительно воспользовалась фотошопом, так как если приблизить фотоснимок, то можно заметить смазанные пиксели. К тому же ретуши подверглась не только модель, но и ребенок. Впрочем, поклонникам бизнес-леди к такому не привыкать, так как Ким часто размещает отредактированные фото.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Астрахани таксист утопил машину во время ливня

В городе Астрахань таксист «утопил» свой автомобиль в огромной яме, которая заполнилась… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Полицейские задержали форварда «Челси» Хадсона-Одои за нарушение карантина

В информагентстве The Sun сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Подмосковье появился самый маленький в России Муж

В Московской области появился самый маленький в России зубр с необычным именем… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 19 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев, 19 мая – переменная облачность, до 15 °C | Подольск, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир, 19 мая – небольшой дождь, до 19 °C |