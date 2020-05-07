Сотрудники управления ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что в Гатчинском районе водитель насмерть сбил человек, а потом скрылся с места ДТП.

Согласно предварительным сведениям, это происшествие случилось сегодня, 7 мая, примерно в пять часов утра на четвертом километре трассы Рошоля-Учхоз. Отмечается, что 24-летний пострадавший переходил дорогу в неположенном для этого месте, когда его сбил неизвестный автомобилист.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончался еще до приезда машины скорой помощи. На месте инцидента сейчас работают полицейские, пытающиеся установить все обстоятельства случившегося. Водителя объявили в розыск.