В информагентстве «Собеседник» сообщают о том, что на территории Республики Алтай в скором времени может стартовать производство пива, имеющего название «Коронавирус».

Указывается, что один из владельцев Майминского пивоваренного завода решил подать заявку на регистрацию соответствующего товарного знака. Согласно словам журналистов, прочие слова, имеющиеся связь с эпидемией, уже заняли другие компании. К примеру, в конце марта были отправлены заявки на «Карантин» и «Самоизоляция».

По последним данным, на территории Российской Федерации зафиксировано более 165,9 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с момента начала эпидемии в стране от этой болезни скончались более 1,5 тысячи пациентов.