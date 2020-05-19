Эйнат Кляйн, молодая жена Андрея Макаревича, известного певца и ведущего, сообщила о том, что была разлучена с супругом из-за распространения коронавируса.

Согласно словам 36-летней супруги музыканта, ей не удалось прилететь к своему мужу до закрытия границ, поэтому она осталась жить в Израиле. В результате Кляйн приходится общаться с ним с помощью видеосвязи. Она надеется, что пандемия COVID-19 скоро завершится, и у нее наконец-то получится вернуться к Макаревичу.

Во время недавнего интервью Эйнат отметила, что очень любит путешествовать. С исполнителем она как раз таки познакомилась в рамках одного из зарубежных туров. В СМИ сообщают, что ее деятельность как-то связана с туризмом, но из-за коронавирусной инфекции она решила заняться продажей вин.