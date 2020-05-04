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Сотрудники МЧС решили предупредить жителей Ленинградской области о том, что 4 и 5 мая в регионе ожидается густой туман, который значительно снизит видимость на дорогах.

Соответствующую информацию распространило ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Поэтому ленинградцев просят не разводить открытый огонь и костры. Водителям при этом рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, а лучше и вовсе уменьшить скорость движения, чтобы не попасть в ДТП.

Автомобилистам следует также держать дистанцию на дорогах, так как туман создает оптическую иллюзию, из-за которой может показаться, что объекты находятся дальше, чем они есть на самом деле. В МЧС напомнили, что в регионе запрещается выезжать в лес и устраивать пикники рядом с зелеными зонами.

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