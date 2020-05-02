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Специалисты выяснили, какой участок Ленобласти имеет наименьшее число случаев заражения коронавирусом. В результате наиболее безопасным оказался Лодейнопольский район.

В местных СМИ сообщают, что в данном районе был обнаружен всего один зараженный, причем за прошедшие 24 часа в нем не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования. На втором месте оказался Лужской район, где за все время с момента начала эпидемии зарегистрировали только двух инфицированных. Затем идет Подпорожский район с четырьмя заболевшими.

При этом самый значительный прирост зараженных за четверг, 30 апреля, продемонстрировал Выборгский район – в нем зафиксировали 11 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Ленобласти количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 44 человека.

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