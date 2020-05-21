В Ленинградском центре социальной защиты, начиная со вчерашнего дня, 20 мая, принялись за раздачу бесплатных медицинских масок местным жителям из льготных категорий.

Получить набор масок можно только в будни. В ряде поселений раздавать средства индивидуальной защиты будут лишь один день. В некоторых местах нужно заранее оставить заявку на получение помощи. Каждый район подготовил специальные участки для выдачи данных изделий.

В СМИ напоминают, что получить средства индивидуальной защиты могут только многодетные семьи, дети-инвалиды, пенсионеры с минимальным размером пенсии, семьи с маленьким заработком и другие льготные категории граждан.