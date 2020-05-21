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В Ленинградском центре социальной защиты, начиная со вчерашнего дня, 20 мая, принялись за раздачу бесплатных медицинских масок местным жителям из льготных категорий.

Получить набор масок можно только в будни. В ряде поселений раздавать средства индивидуальной защиты будут лишь один день. В некоторых местах нужно заранее оставить заявку на получение помощи. Каждый район подготовил специальные участки для выдачи данных изделий.

В СМИ напоминают, что получить средства индивидуальной защиты могут только многодетные семьи, дети-инвалиды, пенсионеры с минимальным размером пенсии, семьи с маленьким заработком и другие льготные категории граждан.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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