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Конструкторы из США разрабатывают первый в мире самолёт артиллерийской поддержки AC-130J. Завершение работ по разработке планируется в 2022 году.

Как сообщается, самолёт будет вооружён множеством различных вооружений, в том числе 105-мм орудием, управляемыми ракетами, и даже 60-киловаттным боевым лазером. При этом самолёт будет использоваться только в тёмное время суток – он создаётся для оказания поддержки артиллерии, и потому будет кружить над одним местом, что делает его лёгкой мишенью.

Боевыми лазерами, как отмечается, сейчас стараются оснастить различное вооружение. Но лазеры имеют существенный недостаток – они требуют огромного количества энергии. Эту проблему предлагается решить при помощи самолёта Lockheed AC-130, снабжающего электричеством бортовые системы при помощи генераторов.

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