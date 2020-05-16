Канадские и китайские исследователи сообщили о том, что благодаря синтетическому интерферону альфа-2 зараженные коронавирусом поправились значительно быстрее.

Согласно словам Элеаноры Фиш, профессора из Канады, интерфероны представляют собой сигнальные белки и часть иммунитета – они первыми встают на защиту организма от вирусов, но некоторые инфекции теперь способны противостоять им. Искусственные частицы после введения в организм позволяют подавить данный эффект.

В начале текущего года несколько десятков человек, заразившихся коронавирусом и проживающих в Китае, согласились принять участие в эксперименте по проверке эффективности альфы-2. В результате ученые выяснили, что он помог сократить период присутствия COVID-19 в организме на 7 дней.