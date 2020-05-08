Специалистам в области медицины из Китая удалось найти коронавирусную инфекцию в семени зараженных мужчин.

По словам китайских медиков, они проанализировали образцы семени почти у четырех десятков инфицированных мужчин, возраст которых варьировался от 15 до 59 лет. Они лежали в медучреждении, расположенном в городе Шанцю. Эксперты отмечают, что генетический материал COVID-19 был найден в сперме 6 участников исследования.

Однако исследователи отмечают, что полученные данные вовсе не указывают на то, что коронавирус можно подхватить половым путем. Американские ученые называют данное открытие весьма интересным, однако следует еще доказать, что семя содержит именно вирус, а не связанные с ним элементы.