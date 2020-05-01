Фанаты различных киновселенных для сокращения названий придумали использовать различные аббревиатуры.

Так, например, получилось с MCU – Marvel Cinematic Universe, “Кинематографическая вселенная Marvel”, и с DCEU – DC Extended Universe, “Расширенная вселенная DC”.

Теперь же своей аббревиатурой обзавелась и киновселенная Человека-паука от Sony Pictures – SPUMC, Sony Pictures Universe of Marvel Characters, или “Вселенная персонажей Marvel от Sony Pictures”. Сюда входят как фильмы о Человеке-пауке, так и такие кинокартины, как “Веном” и “Морбиус”, которые, в свою очередь, произошли из сюжетов про Питера Паркера.

При этом подобное название было использовано ещё в прошлом году, но в то время практически никто не обратил на это внимания.