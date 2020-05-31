Сегодня, 31 мая, Клинту Иствуду исполнилось 90 лет. Журналисты смогли узнать, как легендарному актеру удается оставаться «вечно молодым».

Первой причиной называют хорошие гены, так как мать знаменитости смогла прожить до 97 лет. Актер также отказался от всех вредных привычек – он никогда не курил и не употреблял большое количество алкоголя. Иствуд постоянно призывает людей следить за своим рационом, не добавляя в него газировку и десерты. Он также советует есть побольше витаминов.

Несмотря на свой возраст, артист продолжает выполнять различные физические упражнения. Его не интересует объем мышц, так как главное – это поддерживать организм в тонусе. Иствуд также старается относиться ко всему спокойно и не переживать по пустякам.