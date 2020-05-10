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Историки к 75-летию со Дня Победы рассказали о некоторых домыслах о войне, которые устоялись в обществе. В основном это произошло благодаря фильмам и произведениям о войне.

Так, авторы статьи, опубликованной в испанском издании L’Express, выразили сомнение в том, что Гитлер, вторгшись на территорию СССР, попросту предотвратил аналогичные действия со стороны Сталина. Отмечается, что такое мнение при помощи пропаганды было сформировано среди немцев.

Первоначальные успехи Германии в войне против СССР объясняются, в большей степени, везением, так как руководство страны шло на серьёзные риски. Кроме того, высказывается сомнение в том, что “русская зима” сыграла какую-либо значительную роль в поражении Гитлера.

Также было высказано и об участии Японии в войне. Так, указывается, что самоотверженность пилотов способствовала сохранению власти императора Хирохито. Отмечается, что пилоты не были обученными профессионалами, как и войска СС. Опровергается, что Япония была весьма успешна во время нападения на Перл-Харбор, так как страна понесла огромные потери из-за плохо планированной операции.

Авторы статьи также указывают, что лучшей работой по разоблачению мифов является книга “Мифы Второй мировой войны”.

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