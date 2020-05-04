Китайский производитель гаджетов Huawei сообщил о старте продаж в РФ трех новых бюджетных девайсов из линейки Honor 9.

Представители российского отделения компании сообщили, что модель 9С можно приобрести за 12 900 рублей, а 9A – за 10 900 рублей. Младшая модель (9S) и вовсе обойдется россиянам всего в 6 900 рублей. К тому же всем покупателям данных смартфонов Huawei подготовила подарок – за покупку самого дорого смартфона, например, дарят «умные» часы Honor Band 5.

Все гаджеты из серии Honor 9 получат операционную систему Android 10, на которой отсутствуют программы и приложения от Google. Вместо них в смартфонах появится интернет-магазин AppGallery. Самые дорогостоящие модели оснащены 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ.