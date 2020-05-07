В издании Venture Beat сообщили о том, что загадочным HD-проектом, указанным в ежеквартальном финансовом отчете издателя Electronic Arts, является ремастер оригинальной трилогии Mass Effect.

Согласно словам Джеффа Грабба, редактора новостного портала, компания в настоящее время работает над HD-ремейком первых трех частей некогда популярной серии ролевых экшенов. Он добавил, что этот проект не выйдет на консоли Nintendo Switch. Впрочем, сборник может появиться на нем позднее.

Вероятнее всего, официальный анонс обновленных версий игр состоится в самое ближайшее время. Многие считают, что это произойдет 12 июня во время официальной пресс-конференции EA. Напоминаем, что первая Mass Effect вышла около 13 лет назад и получила массу положительных отзывов от критиков.