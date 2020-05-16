Михаил Лебедев, российский эпидемиолог, сообщил о том, что заразится коронавирусной инфекцией на улице при отсутствии контактов с окружающими людьми невозможно.

Согласно словам специалиста, вирус может существовать лишь в живом организме, поэтому при попадании в окружающую среду он начинает разрушаться, теряя возможность заражать другие формы жизни. Ученый добавил, что COVID-19 передается от одного человека к другому воздушно-капельным путем.

Эксперт отметил, что во время чиха зараженного теоретически может появиться облако из опасных капелек, способное перемещаться по воздуху. Однако оно сохраняется всего несколько минут, причем концентрация вируса в нем резко снижается уже через 30-40 секунд. Поэтому если здоровый человек пройдет через подобное облако и вдохнет его, то, вероятнее всего, он не заразится.