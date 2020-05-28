читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники Минздрава Кировской области сообщили о том, что в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у двух беременных женщин. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В СМИ при этом сообщили, что у одной из ранее зараженных рожениц роды прошли успешно. Ее уже выписали из медучреждения вместе с ребенком, так как тест на коронавирус у них показал отрицательный результат. Врачи отмечают, что COVID-19 не передается ребенку от матери, пока он находится в ее утробе.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе на среду, 27 мая, составляет 1489. От данного заболевания скончались 11 пациентов. На всей территории РФ при этом число зараженных достигло 379 тысяч человек.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Ленобласти приведут в порядок железнодорожные переезды

Представители Октябрьской железной дороги сообщили о том, что в Республике Карелия и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Под мостом в Астрахани застрял грузопассажирский паром

Представители главка МЧС по Астраханской области отметили, что в региональной столице под… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Автобусным перевозчикам Ленобласти компенсируют часть затрат

Александр Дрозденко, глава Ленобласти, поручил компенсировать часть расходов на заработанные платы и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | город Мытищи, 28 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 мая – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 28 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Королев, 28 мая – ясно, до 25 °C | Подольск, 28 мая – ясно, до 19 °C | Армавир, 28 мая – ясно, до 26 °C |