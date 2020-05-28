Сотрудники Минздрава Кировской области сообщили о том, что в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у двух беременных женщин. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В СМИ при этом сообщили, что у одной из ранее зараженных рожениц роды прошли успешно. Ее уже выписали из медучреждения вместе с ребенком, так как тест на коронавирус у них показал отрицательный результат. Врачи отмечают, что COVID-19 не передается ребенку от матери, пока он находится в ее утробе.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в регионе на среду, 27 мая, составляет 1489. От данного заболевания скончались 11 пациентов. На всей территории РФ при этом число зараженных достигло 379 тысяч человек.