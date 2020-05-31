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Гилберт Бернс, боец UFC из Бразилии, смог одолеть уроженца США Тайрона Вудли в рамках турнира Fight Night 176, состоявшегося в американском городе Лас-Вегас.

В СМИ отмечают, что бой продлился все 5 раундов. Однако после его завершения все судьи решили присудить победу бразильскому спортсмену, отметив, что он смог лучше показать себя в поединке. Бернс также решил вызвать на бой текущего чемпиона дивизиона – речь идет об американце Камару Усмане.

За всю свою профессиональную карьеру бразильский спортсмен успел поучаствовать в 21 поединке, причем 18 из них завершились его победой. Что касается Вудли, то данное поражение стало для него 5-м по счету при 19 выигрышах.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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