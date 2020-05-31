читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В столице Республики Татарстан автомобиль дорожно-патрульной службы врезался в остановленную инспекторами машину.

Отмечается, что данное ДТП произошло неподалеку от «Ак Барс Арены». Свидетель произошедшего отмечает, что патрульные собирались оштрафовать его за полоску на переднем стекле его транспортного средства. Для этого они остановили машину «Хонда», попросив сидевших в ней девушек побыть понятыми.

Однако мужчина отказался ставить подпись в административном протоколе, заявив, что такая же полоска присутствует на машине ДПС. Тогда инспекторы возвратились в свой транспорт и дали задний ход, врезавшись в Honda девушек.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Обновлённый универсал Lada Vesta был замечен на тестах

В Сети были опубликованы первые фото рестайлинговой версии универсала LADA Vesta. Согласно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.05.2020
  • читать 1 минуту

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Автоэксперты опубликовали список наиболее надежных и комфортабельных кроссоверов на российском рынке б/у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 31 мая – ясно, до 13 °C | город Мытищи, 31 мая – сильный дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 31 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 31 мая – ясно, до 20 °C | Королев, 31 мая – ясно, до 21 °C | Подольск, 31 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир, 31 мая – ясно, до 22 °C |