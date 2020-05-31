В столице Республики Татарстан автомобиль дорожно-патрульной службы врезался в остановленную инспекторами машину.

Отмечается, что данное ДТП произошло неподалеку от «Ак Барс Арены». Свидетель произошедшего отмечает, что патрульные собирались оштрафовать его за полоску на переднем стекле его транспортного средства. Для этого они остановили машину «Хонда», попросив сидевших в ней девушек побыть понятыми.

Однако мужчина отказался ставить подпись в административном протоколе, заявив, что такая же полоска присутствует на машине ДПС. Тогда инспекторы возвратились в свой транспорт и дали задний ход, врезавшись в Honda девушек.