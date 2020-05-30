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Учёные из США разработали лекарство от кокаиновой зависимости, которое уже было успешно протестировано на мышах.

Как сообщается, попытки создать такое лекарство совершались и раньше, однако ни одно из них не было одобрено, в том числе из-за вызываемых тяжёлых эффектов. Новое же лекарство серьёзными побочными эффектами не обладает. Специалисты сумели найти способ, благодаря которому смогли отрегулировать выработку гормона удовольствия, вырабатываемого за счёт употребления кокаина.

Мыши, на которых проводился эксперимент, имели возможность нажимать на рычаг, после чего получали новую порцию кокаина. После приёма лекарств они начали в три раза реже нажимать на рычаг. При этом было отмечено отсутствие у мышей таких побочных эффектов, как высокое давление, потеря памяти, и других.

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