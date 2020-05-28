Исследователи из Великобритании выяснили, что аэробные упражнения могут заменить кофе, выпиваемый утром, избавив тем самым организм от его недостатков и дав ему массу преимуществ.

Как известно, кофеин способен увеличить бдительность человека, а также улучшить ему настроение и снабдить его дополнительной энергией. Однако у него имеются и недостатки – он вызывает мышечный тремор и симптомы тревоги. Поэтому ученые решили выяснить, можно ли аэробикой заменить кофеин. Для этого они определили, как она влияет на наши когнитивные навыки, а если точнее, то на рабочую память.

В рамках эксперимента эксперты выяснили, что именно происходит с рабочей памятью после совершения двадцатиминутной пробежки по беговой дорожке. Оказалось, что подобные упражнения эквивалентны дозе кофеина, употребляемой утром, в плане улучшения функционирования рабочей памяти. При этом не стоит забывать, что спорт дает множество других преимуществ организму.