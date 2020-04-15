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Силы Правительства национального единства Ливии попытались провести атаку позиций армии Хафтара при помощи истребителя Mirage F1.

Однако попытка оказалась безуспешной – истребитель был сбит бойцами Ливийской национальной армии. Как предполагается, они использовали ЗРПК “Панцирь-С”. Официально это не подтверждалось, и доказательств того, что ответная атака была осуществлена именно при помощи “Панциря”, нет. Правительство национального единства потерю истребителя на данный момент не прокомментировало.

Согласно сведениям из открытых мониторинговых источников, в районе, где был сбит Mirage, недавно были замечены эти комплексы. Если это действительно так, то уничтожение истребителя является первым случаем, когда “Панцирь” расправляется с боевым самолётом. Ранее документальных подтверждений этому не было.

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