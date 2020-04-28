Представители Генеральной прокуратуры ДНР сообщили о том, что один из местных жителей был приговорен к тюремному заключению сроком на 13 лет за государственную измену и шпионаж в пользу Украины.

В опубликованном сообщении отмечается, что осужденный, находясь на территории, которая подконтрольна украинским властям, был завербован украинской Службой безопасности, согласившись на сотрудничество. Отмечается, что обвиняемый занимался сбором данных о местах расположения воинских частей и численности бойцов.

Собранную информацию подсудимый отправлял оперативникам из СБУ. Эти сведения затем использовались против самопровозглашенной республики. В результате Верховный суд ДНР признал его виновным и приговорил к заключению в колонии строгого режима.