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Петербургский районный суд оштрафовал местную жительницу, которая вернулась недавно из Турции, за несоблюдение режима самоизоляции.

Представители суда сообщают о том, что женщина прибыла в Российскую Федерацию из Турции 22 марта текущего года. Ей предписали оставаться на домашнем карантине в течение следующих четырнадцати дней. Однако в итоге она нарушила данное предписание, отправившись в магазин за продуктами на собственном авто.

На женщину составили административный протокол. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 500 рублей. Нарушительница не явилась на судебные слушанья, поэтому ее известили о решении телефонограммой.

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