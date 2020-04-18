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В Саратове за несколько дней было составлено 43 административных протокола за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщается, в настоящее время на рассмотрении находятся 25 административных дел, по остальным суд уже вынес решение. Так, девять человек были оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, ещё девять нарушителей получили предупреждение.

Отмечается, что протоколы составлялись на тех жителей города, которые устроили прогулки по улицам, в парках и на детских площадках.

Также был составлен 91 протокол в отношении организаций. Четверо из них получили штрафы – для двух предприятий сумма штрафа составила 15 тысяч рублей, для других двух – 50 тысяч. Ещё двум организациям постановили временно прекратить работу. Остальные 85 дел находятся на рассмотрении.

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