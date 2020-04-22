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В оперштабе по противодействию коронавирусу в Московской области сообщили, что с сегодняшнего дня, 22 апреля, местные жители, имеющие симптомы ОРВИ, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В размещенном сообщении говорится о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением COVID-19. В результате всем, у кого имеются признаки ОРВИ и других подобных заболеваний, нельзя будет выходить из своих домов.

В соответствующем указе отмечено, что они могут покинуть свои дома только при необходимости получения медпомощи. Использование личного транспорта разрешается лишь при наличии цифрового пропуска. Режим самоизоляции в области ранее был продлен до 1 мая 2020 года.

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