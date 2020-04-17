Телеканал «360» сообщил о том, что лесники Подмосковья теперь имеют право составлять протоколы о нарушении самоизоляции по отношению к людям, гуляющим в лесных зонах.

По словам журналистов, штраф будут выписывать тем людям, которые не смогут объяснить лесникам, что именно привело их в лес в условиях распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о нарушителях, устраивающих прогулки и пикники, а также жарящих шашлыки в лесопарковых зонах.

Протоколы не будут составляться на людей, которым нужно пройти через лес или парк, чтобы добраться до рабочего места. Подобные ограничительные меры в регионе, скорее всего, будут действовать как минимум до середины мая.