Житель города Мариинск, расположенного в Кемеровской области, обратился в городской суд, потребовав, чтобы он прекратил вызывать его на судебные слушания.

Соответствующее обращение мариинец отправил после того, как на его имя пришли 4 повестки. 21-летний юноша является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении него весной прошлого года за уклонение от военной службы. Первое заседание должно было пройти еще в мае предыдущего года, однако молодой человек не явился на него, как и на другие слушания. Все повестки при этом возвращались назад, а на звонки подсудимый не отвечал.

Производство по уголовному делу пока что прекращено, а прокуратуре дали поручение найти подсудимого. В суде добавляют, что хоть срок давности совершенного мариинцем преступления составляет около двух лет, однако рано или поздно ему все равно придется предстать перед судом.