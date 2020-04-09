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Житель города Мариинск, расположенного в Кемеровской области, обратился в городской суд, потребовав, чтобы он прекратил вызывать его на судебные слушания.

Соответствующее обращение мариинец отправил после того, как на его имя пришли 4 повестки. 21-летний юноша является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении него весной прошлого года за уклонение от военной службы. Первое заседание должно было пройти еще в мае предыдущего года, однако молодой человек не явился на него, как и на другие слушания. Все повестки при этом возвращались назад, а на звонки подсудимый не отвечал.

Производство по уголовному делу пока что прекращено, а прокуратуре дали поручение найти подсудимого. В суде добавляют, что хоть срок давности совершенного мариинцем преступления составляет около двух лет, однако рано или поздно ему все равно придется предстать перед судом.

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