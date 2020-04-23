Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка, сегодня, 23 апреля, в утренние часы сообщил о том, что один из пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» сбежал от медиков и инфицировал свою жену.

Согласно словам главы города, местный житель прекрасно знал о том, что он заражен коронавирусом, однако все равно решил скрыться от врачей и сотрудников полиции. В результате он подверг серьезной опасности людей, с которыми встречался во время прогулок. Из-за него также заразилась его супруга.

Мэр добавил, что защитить себя и своих близких мы можем только совместными усилиями. Что касается нарушителя, то его, скорее всего, будет ждать штраф. Ранее глава Кемерово Илья Середюк сообщил об увеличении числа пеших патрулей на улицах для замедления распространения COVID-19.