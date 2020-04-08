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В министерстве здравоохранения Астраханской области сообщили о том, что на территории региона за вчерашнюю ночь зафиксировали 3 новых случая заражения COVID-19.

Представители ведомства отмечают, что речь идет о первичных тестах, поэтому результаты нужно будет перепроверить в лаборатории. Двое зараженных проживают в селе Солянка, а третий – в Приволжском районе. Среди больных оказалась беременная женщина. Ее доставили в инфекционное медицинское учреждение. Остальных было решено оставить под домашним карантином, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

Всего в регионе коронавирус подтвержден у шести пациентов. Еще у 25 больных диагноз требует дополнительного подтверждения. Двое зараженных в настоящее время лежат в реанимационном отделении. Под наблюдением врачей также находятся свыше тысячи астраханцев.

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