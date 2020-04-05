Компания Xiaomi решила высмеять Huawei за отсутствие у ее мобильных устройств сервисов Google. Троллинг был обнаружен прямо на коробке новенького Mi 10 Pro.

На упаковке гаджета в преимуществах указано, что пользователи смогут без проблем получить на нем доступ к самым популярным системам Google. Покупатели считают данную надпись отсылкой к модели Huawei P40, не способной обеспечить своих владельцев соответствующими приложениями, включая Google Play.

Сравнительно недавно китайская компания Xiaomi смогла попасть в сегмент премиальных устройств, где ведется жесткая борьба между Samsung, Apple и Huawei. Чтобы конкурировать с ними производитель нередко использует подобные колкие замечания.