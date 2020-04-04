читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители правительства Тульской области сообщили о смерти 93-летней жительницы региональной столицы, которая ранее вылечилась от коронавирусной инфекции.

В опубликованном сообщении говорится о том, что недавно в больницу доставили пожилую женщину, у которой тест показал наличие коронавируса. После прохождения интенсивной терапии врачи были готовы к выписке пациентки. Однако она умерла в больничной палате от хронической патологии.

Госслужащие также отметили, что в регионе за сутки COVID-19 был зафиксирован еще у семнадцати человек, семь из которых ранее контактировали с инфицированными. Троих пациентов выписали из медучреждений в связи с их выздоровлением. Под наблюдением врачей сейчас находятся более 1,5 тысячи местных жителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Екатеринбурге умер отец зараженного коронавирусом пациента

В медучреждении № 6 города Екатеринбург скончался пожилой мужчина, у сына которого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о конфликте с ТНТ

Валерий Комиссаров, создатель реалити-шоу «Дом-2», во время беседы с телеведущей Ксенией Собчак… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Воронежской области еще четыре человека заразились коронавирусной инфекцией

На территории Воронежской области коронавирус нового типа COVID-19 подхватили еще четыре человека.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 4 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Южно-Сахалинск, 4 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 4 апреля – ясно, до 12 °C | Подольск, 4 апреля – пасмурно, до 9 °C | Армавир, 4 апреля – облачно с прояснениями, до 15 °C |