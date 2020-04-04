Представители правительства Тульской области сообщили о смерти 93-летней жительницы региональной столицы, которая ранее вылечилась от коронавирусной инфекции.

В опубликованном сообщении говорится о том, что недавно в больницу доставили пожилую женщину, у которой тест показал наличие коронавируса. После прохождения интенсивной терапии врачи были готовы к выписке пациентки. Однако она умерла в больничной палате от хронической патологии.

Госслужащие также отметили, что в регионе за сутки COVID-19 был зафиксирован еще у семнадцати человек, семь из которых ранее контактировали с инфицированными. Троих пациентов выписали из медучреждений в связи с их выздоровлением. Под наблюдением врачей сейчас находятся более 1,5 тысячи местных жителей.