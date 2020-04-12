Американские и китайские специалисты в области медицины проанализировали медицинские карточки умерших от COVID-19 людей и определили их общие черты.

Отмечается, что эксперты проверили несколько десятков медкарт пациентов, которые лечились от коронавируса, однако врачам все равно не удалось их спасти. Они изучили симптомы болезни, данные компьютерной томографии и клинические наблюдения. В результате оказалось, что большинство из них имели хронические заболевания.

К примеру, многие страдали от диабета, ишемической болезни сердца и гипертонии. У умерших из-за вируса возникала дыхательная недостаточность, шок и сердечная аритмия. При этом чаще всего жертвами коронавирусной инфекции становились мужчины в возрасте от пятидесяти лет и старше.