Специалисты в области медицины из Великобритании решили дать несколько полезных советов людям по поддержке своих мышц в тонусе.

Британские ученые длительное время исследовали работу человеческих мышц и выяснили, что на их функционирование значительное влияние оказывают митохондрии (клеточные органеллы). В течение всей жизни эти элементы постепенно разрушаются, но затем восстанавливаются организмом. Однако в пожилом возрасте они регенерируются значительно медленнее.

Как оказалось, чтобы не столкнуться с этой проблемой в будущем, человеку следует стимулировать работу аминофенилмасляной кислоты. Она продуцируется во время занятий спортом или выполнения физических упражнений. Пожилые люди смогут активировать ее с помощью специальных медицинских препаратов.