читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты в области медицины из Великобритании решили дать несколько полезных советов людям по поддержке своих мышц в тонусе.

Британские ученые длительное время исследовали работу человеческих мышц и выяснили, что на их функционирование значительное влияние оказывают митохондрии (клеточные органеллы). В течение всей жизни эти элементы постепенно разрушаются, но затем восстанавливаются организмом. Однако в пожилом возрасте они регенерируются значительно медленнее.

Как оказалось, чтобы не столкнуться с этой проблемой в будущем, человеку следует стимулировать работу аминофенилмасляной кислоты. Она продуцируется во время занятий спортом или выполнения физических упражнений. Пожилые люди смогут активировать ее с помощью специальных медицинских препаратов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Врач предупредила об опасных советах по защите от коронавирусной инфекции

Мария Блинова, врач ГКБ им. Виноградова, предупредила россиян о том, что появляющиеся… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Химики разгадали секрет цветной фотографии середины XIX века

Химикам удалось разгадать тайну цветной фотографии, сделанной физиком Александром Эдмоном Беккерелем из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Малышева дала рекомендации по укреплению иммунной системы на фоне коронавируса

Елена Малышева, ведущая программы «Жить Здорово!», решила дать несколько рекомендаций по укреплению… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 4 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Южно-Сахалинск, 4 апреля – пасмурно, до 1 °C | Королев, 4 апреля – ясно, до 12 °C | Подольск, 4 апреля – пасмурно, до 9 °C | Армавир, 4 апреля – облачно с прояснениями, до 15 °C |