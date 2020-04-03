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Мария Блинова, врач ГКБ им. Виноградова, предупредила россиян о том, что появляющиеся в Сети рекомендации о защите от коронавирусной инфекции, могут оказаться опасными.

Согласно словам специалиста в области медицины, не стоит следовать советам из роликов, где учат изготавливать защитные медицинские маски с использованием бумажных полотенец. Она отметила, что спасти от заражения способен лишь респиратор, а обычная маска играет роль барьера, не допускающего заражения окружающих.

Эксперт добавила, что нет смысла обрабатывать маску спиртовой настойкой прополиса, так как она не защищает от проникновения вируса в дыхательные пути. Не следует также употреблять перекись водорода внутрь, считая, что это может улучшить работу иммунной системы. Напротив, это приведет лишь к серьезному ущербу для организма.

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