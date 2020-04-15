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Екатерина Евдокимова, доктор медицинских наук, решила предупредить россиян о том, что при частом мытье или дезинфекции рук на них могут появиться экземы или бородавки.

Согласно словам специалиста, если часто мыть руки, боясь заразиться коронавирусной инфекцией, и не ухаживать при этом за кожей, то она потеряет свою прослойку жира, которая нужна ей, чтобы защититься от повреждений. Она отметила, что на руках возникают микротрещины, через которые внутрь могут проникнуть различные инфекции.

На пересушенной или потрескавшейся коже нередко появляются вирусные болезни, например, вульгарные бородавки. Евдокимова добавила, что не следует злоупотреблять хлоргексидином и антисептиками, так как они уничтожают микробы, которые осуществляют защитные функции на коже. Если же без них не обойтись, то врач посоветовала мазать руки увлажняющими кремами.

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