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Алексей Ковальков, российский врач-диетолог, сообщил, что если составить список наиболее вредных продуктов на Земле, то его непременно возглавит сахар.

Согласно его мнению, нужно полностью убрать из рациона людей соединение глюкозы и фруктозы, которое было добыто искусственным путем. Он заявил, что сахар лидирует в списке продуктов, приведших к развитию различных патологий или смерти. Ковальков уверен, что человеческий организм не приспособлен к этому виду пищи.

За 12 месяцев житель Москвы в среднем съедает почти 70 килограмм сахара – в природе такое было бы невозможно. По этой причине поджелудочная железа человека попросту не справляется с переработкой этого вещества. Врач отметил, что необходимо следить за сахаром и стараться, чтобы его уровень в крови не повышался до 6 единиц.

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