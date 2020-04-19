На «Инстаграм»-аккаунте dpscontrol125rus появилась информация об обнаружении обгоревшего человека на лавочке во Владивостоке.

Согласно опубликованной информации, пострадавший мужчина был найден возле жилого здания, расположенного на улице Амурской. Данный инцидент произошел в пятницу, 17 апреля, однако соответствующий ролик появился только сегодня.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как к месту происшествия приехали спасатели и медики, доставившие потерпевшего в больницу. В настоящее время неясно, подожгли ли мужчину или он совершил самоподжог. В местных правоохранительных органах сообщают, что пострадавший жив.