США продемонстрировали свой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в действии, совершив полёт над территорией Сирии. Информация была выложена в Twitter-аккаунте международной коалиции под руководством США, которая занимается борьбой с терроризмом.

Как сообщается. F-35 пролетел над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака. Отмечается, что истребитель находился весьма близко с аэродромом Камышлы – именно здесь сейчас развёрнута военная база России. Весьма вероятно, что российские военнослужащие могли видеть американский военный самолёт.

Согласно имеющейся информации, полёт был организован 10 апреля, и совершён в рамках противостояния террористической группировке “Исламское государство” (ИГ, запрещена в России).