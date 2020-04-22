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В управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили о том, что хозяин одного из городских отелей выстрелил прямо в глаз своему администратору.

Согласно словам представителей силового ведомства, они получили сообщение о стрельбе в окрестностях Апраскина двора вчера, 21 апреля. Потерпевшей оказалась восемнадцатилетняя девушка, работающая администратором в гостиничном комплексе, расположенном на Садовой улице.

Пострадавшую доставили в местное медицинское учреждение. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и повреждение левого глаза. Полицейские уже задержали 36-летнего владельца отеля.

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