Автор видеоканала ARTI на YouTube разместил новый ролик, который посвящен сообществу «Типичный Омск» и критике местных жителей, нарушающих режим самоизоляции.

Видеоблогер негативно высказался об омичах, не соблюдающих карантин в условиях распространения коронавирусной инфекции. В комментариях в группе многие жители Омска сообщают, что COVID-19 не существует. Они также отмечают, что сейчас гораздо полезнее ходить на улице, чем сидеть дома, особенно если речь идет о детях.

По словам автора ролика, ему «плевать» на желания детей таких родителей. Он хочет лишь того, чтобы он и его окружение смогли выжить. ARTI добавил, что ему не хочется видеть, как страдают «хорошие люди» из-за глупости некоторых горожан. Данный ролик просмотрели более 74 тысяч раз.