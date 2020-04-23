В соцсети ВКонтакте появился ролик, на котором можно увидеть, как по козырьку подъезда одного из жилых домов города Ноябрьск прогуливается мужчина без штанов.

По словам автора видео, запись была сделана на улице Изыскателей. На размещенных кадрах показано, как полуобнаженный мужчина бодро расхаживает по козырьку, пытаясь при этом надеть на себя штаны. Свидетели случившегося отмечают, что иногда местный житель выкрикивал какие-то фразы.

Жильцы близлежащих домов решили вызвать сотрудников правоохранительных органов. Однако мужчина не стал дожидаться полицейских, и слез с козырька. Неизвестно, живет ли он в этом многоквартирном доме.