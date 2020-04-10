Представители железной дороги Забайкалья сообщили о том, что на станции Чита-1 товарный состав столкнулся с легковой машиной.

Данное происшествие случилось вчера, 9 апреля, примерно в одиннадцать часов вечера по местному времени. Водитель легкового транспортного средства нарушил ПДД и оказался на переезде, несмотря на запрещающий сигнал светофора. После этого в него врезался грузовой поезд.

К счастью, никто в результате столкновения серьезно не пострадал. Поезд не сошел с рельс, а железная дорога и вагоны – не повреждены. Данное ДТП также не оказало влияния на перемещение пассажирских составов.