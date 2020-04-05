Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Воронежской области сообщил о регистрации в регионе двух новых случаев заражения данной болезнью.

Региональные власти подтвердили данные сведения, отметив, что одной из инфицированных оказалась 44-летняя женщина, приехавшая недавно из Московской области, в которой проходила курс реабилитации в связи с инвалидностью. Вторым зараженным оказался 29-летний мужчина, ранее не выезжавший за границу.

Представители областного правительства сообщили о том, что оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии и получают всю необходимую помощь от врачей. Специалисты также составили список контактировавших с ними людей – все они будут отправлены на домашний карантин.