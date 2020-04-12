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Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики, сообщил, что у шести местных жителей подозревают наличие коронавируса. Их анализы направлены в лабораторию Москвы.

Согласно его словам, результаты первичного теста носят сомнительный характер, так как они не дают точный ответ. Поэтому, пока данная информация не будет подтверждена московскими специалистами, нельзя причислять пациентов к зараженным COVID-19. По этой причине на 11 апреля в регионе выявлено только 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, причем 3-е из них уже выписаны из больниц.

Глава республики решил также объяснить введение карантина в ижевской клинике № 1. Бречалов отметил, что у одного из больных, поступившего в медучреждение с атипичной пневмонией, была подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент в больнице проводится эпидемиологическое расследование для определения всех лиц, контактировавших с пациентом. На время его проведения все сотрудники и пациенты клиники остаются на карантине.

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