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Представители управления СКР по Удмуртской республике сообщили о возбуждении уголовного дела по факту смерти рабочего на заводе, расположенном в Якшур-Бодьинском районе.

Данный инцидент произошел 1 апреля в утренние часы на Чуровском предприятии по производству силикатных строительных материалов. В ходе выполнения работы крановщик не увидел другого работника завода и ударил его движущимся элементом крана. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Следователи принялись за проведение расследования, в рамках которого осуществили допрос сотрудников и членов руководящего состава завода, а также совершили изъятие документов, регламентирующих обеспечение безопасности труда, и назначили судебные экспертизы.

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