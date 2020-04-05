В информационном агентстве Politico сообщили о том, что на территории Соединенных Штатов определять зараженных коронавирусной инфекцией стали с помощью тестов на антитела.

По словам журналистов, специалисты предложили заняться исследованием крови людей для выявления переболевших, так как у них может иметься определенная защитная система от повторного заражения. Обследования планируется проводить среди американцев, которые находились в эпицентре эпидемии, но при этом у них не наблюдалось признаков болезни.

Ранее Дебора Берка, представитель Белого дома, сообщила о том, что исследователи из США создают тест на антитела, способный продемонстрировать продолжительность иммунитета на COVID-19. Она отметила, что новое тестирование продемонстрирует реальную обстановку в стране с числом переболевших.